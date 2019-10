© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il prossimo nove novembre il calcio femminile inglese farà registrare un nuovo record di pubblico. A Wembley per la supersfida fra l’Inghilterra e la Germania ci saranno infatti più di 75mila spettatori, circa cinquemila in più rispetto alla sfida delle Olimpiadi del 2012 quando la Gran Bretagna sconfisse per 1-0 il Brasile di fronte a 70mila spettatori. Ma quella era un’altra nazionale, visto che riuniva – come sempre nella competizione a cinque cerchi – anche Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Per quanto riguarda invece la nazionale inglese il massimo fatto registrare in una gara fu nel 2014, ancora una volta la Germania come avversaria, quando i presenti furono 45.619, circa trenta mila meno di quanto saranno fra poco più di un mese.