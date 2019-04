France Football e la Top5 delle più pagate: dominano le lionesi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La grande disparità fra il calcio maschile e quello femminile si evince anche dalla classifica pubblicata da France Football sui salari delle calciatrici e in particolare dalla top 5, che vede un dominio delle calciatrici del Lione campione e dominatore d’Europa, dove nessuna si avvicina al milione di euro, figuriamoci ai 100 e passa di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La calciatrice più pagata del globo e il primo Pallone d’Oro femminile Ada Hegerberg che porta a casa 400mila euro l’anno, seguita da due compagne del Lione come le francesi Amandine Henry e Wendie Renard che guadagnano rispettivamente 360mila e 348 mila euro l’anno. Chiudono la top 5 due calciatrici che militano oltreoceano come Carli Lloyd delle Sky Blue con 345mila euro e Marta dell’Orlando Pride con 340mila.

Restano a sorpresa fuori dalla cinquina Alex Morgan dell’Orlando Pride e Sam Kerr del Perth Glory, che negli anni scorsi risultavano fra le più pagate, oltre che stelle europee di prima grandezza come Dzenifer Marozsan o Eugenie Le Sommer, entrambe del Lione.

Questa la classifica delle prime cinque calciatrici più pagate al mondo:

Ada Hegerberg (Lione) 400mila euro l’anno

Amandine Henry (Lione) 360mila euro l’anno

Wendie Renard (Lione) 348mila euro l’anno

Carli Lloyd (Sky Blue) 345mila euro l’anno

Marta (Orlando Pride) 340mila euro l’anno