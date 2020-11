Il punto sulla A femminile: 7° sigillo per la Juve, solo il Milan tiene. Derby toscano alla Florentia

La Juventus si conferma sempre più squadra da battere anche in questa stagione. La squadra di Rita Guarino infatti nel big match della settima giornata coglie un’altra vittoria infliggendo la prima sconfitta, e che sconfitta, all’ottimo Sassuolo visto finora. Un 4-0 maturato tutto nella ripresa che non lascia adito a interpretazioni. Troppo forte per tutte la squadra bianconera almeno in questo avvio di stagione per tutte le avversarie compreso il Milan che dopo l’ultimo turno è tornato al secondo posto e ha piazzato un colpo di grandissimo spessore come quello di Veronica Boquete. Le rossonere di Ganz infatti avevano vinto nell’anticipo contro un Napoli ancora alla ricerca di punti: un 2-1 che portava la firma della solita Valentina Giacinti autrice di una doppietta. A nulla serviva la prima gioia in azzurro, e in Serie A, di Eleonora Goldoni nel finale.

Fra le prime tre e le altre si è intanto scavato un piccolo solco con Roma ed Empoli che ora sono a 6 dal secondo posto e 4 dal terzo. Le giallorosse non vanno oltre il pari contro la Fiorentina in una sfida fra deluse di inizio stagione: viola avanti con Sabatino, poi riprese e superate da Lazaro – gol dell’ex – e Serturini prima di trovare il definitivo pari con Tatiana Bonetti. Le toscane invece perdono il derby contro la Florentina San Gimignano capace di rimontare lo svantaggio siglato da Prugna nei minuti iniziali: nel giro di tre minuti nella ripresa Luisa Pugnali pareggia e Sofia Cantore regala la terza vittoria alle neroverdi che hanno nel Santa Lucia un vero fortino. Vittoria importante anche per l’Inter che aggancia così la Fiorentina a quota 10 punti: la squadra di Sorbi piega infatti la Pink Bari con un netto 3-0 che porta le firme di Ilaria Mauro e Gloria Marinelli, autrice di una doppietta. Pareggio senza reti infine fra Hellas e San Marino Academy che così stacca la Pink Bari e si porta solitaria al terzultimo posto.

Settima giornata

Napoli-Milan 1-2 (84° rig Goldoni; 16° rig, 55° Giacinti)

Roma-Fiorentina 2-2 (19° Lazaro, 66° Serturini; 11° Sabatino, 80° Bonetti)

Florentia San Gimignano-Empoli 2-1 (57° Pugnali, 60° Cantore; 9° Prugna)

Inter-Pink Bari 3-0 (36°, 83° Marinelli, 44° Mauro)

Juventus-Sassuolo 4-0 (57° Sembrant, 69° Caruso, 84° Cernoia, 89° Zamanian)

Hellas Verona-San Marino Academy 0-0

Classifica: Juventus 21, Milan 18, Sassuolo 16, Empoli 12, Roma 12, Fiorentina 10, Inter 10, Florentia San Gimignano 9, Hellas Verona 7, San Marino Academy 4, Pink Bari 3, Napoli 0

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 7, Sabatino (Fiorentina) 7, Giacinti (Milan) 6, Lazaro (Roma) 6, Dubcova (Sassuolo) 5, Dowie (Milan) 5, Polli (Empoli) 5