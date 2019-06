© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarà anche un po' di Scozia a tifare per l’Italia questo pomeriggio. L’attaccante della Fiorentina Lana Clelland attraverso una Instagram Stories ha voluto caricare le azzurre in vista della sfida contro la Cina. “Ciao raga, un grande in bocca al lupo, sono con voi. Forza azzurre” ha detto Clelland indossando la maglia numero sette dell’Italia di Alia Guagni sua compagna, e capitano, in viola.