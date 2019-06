Italia Femminile, il fratello di Bonansea: "Speriamo in altre soddisfazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto oggi il fratello di Barbara Bonansea, Giorgio. L’attaccante della Juventus ha esordito con una doppietta decisiva contro l’Australia ai Mondiali Femminili: “Sono anni che ci regala enormi soddisfazioni e speriamo che nelle prossime settimane ce ne dia delle altre. Guardiamo comunque ciò che c’è adesso che è un’enormità rispetto a qualche anno fa. Io a mia sorella non do troppi consigli perché lei fa di testa sua. Lei sa quello che deve fare e quando sbaglia sa che ha sbagliato. La dedica che ha fatto era per mia figlia perché la famiglia viene prima di tutto. Il cerchietto? Scaramanzia e obbligo, perché non riesce a tenere i capelli. Se andrò a vedere le partite? Io, essendo un libero professionista, non posso seguire la Nazionale. Riuscirò a seguire solamente la partita con il Brasile. Con la Juve il calcio femminile ha fatto un salto di qualità. Già il Brescia, con i mezzi che aveva, ha fatto tanto. Mia sorella, con il passaggio alla Juve, è migliorata a 360°. Con le strutture bianconere si migliora. Il suo idolo? Cristiano Ronaldo”.