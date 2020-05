Juve Women, Sembrant: "Torno dopo 63 giorni in Svezia. Ma è come se non fossi mai partita"

Il difensore della Juventus Women Linda Sembrant ha parlato attraverso Instagram ha espresso tutta la propria felicità per il ritorno a Torino e spiegato di non vedere l'ora di tornare in campo: “Rientro in Italia dopo aver trascorso 63 giorni in Svezia. Sembra passato così tanto tempo, ma allo stesso tempo è come se non me ne fossi mai andata. - scrive la svedese – I prossimi 14 giorni li passerò in quarantena e dopo potrò finalmente andare a Vinovo. Non vece l'ora di allenarmi in campo con le mie compagne di squadra”.