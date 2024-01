Ufficiale Juventus Women, è addio con Sembrant: la svedese saluta dopo 4 anni e mezzo

Come un fulmine a ciel sereno la Juventus ha salutato la centrale difensiva Linda Sembrant dopo 105 presenze e quattro stagioni e mezzo in bianconero. La svedese classe '87 aveva firmato in estate un rinnovo annuale che sembrava rinviare alla prossima stagione l'inizio della sua avventura alla guida di una delle squadre del settore giovanile della Juventus. Ora Sembrant andrà a chiudere la propria carriera altrove come si legge nella nota. Di seguito il comunicato ufficiale:

"La Juventus e Linda Sembrant si salutano.

È ufficiale la fine dell’esperienza da giocatrice di Linda con le Juventus Women: un’esperienza costellata di infinite emozioni e soddisfazioni.

Bianconera dal 2019, Linda vanta un totale di 105 presenze in questi anni con la Juventus considerando tutte le competizioni: tra le giocatrici straniere solamente Sofie Junge Pedersen (119) e Tuija Hyyrynen (112) ne contano di più.

Anni in cui ha vinto tre Scudetti, due Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane, l’ultima recentemente, lo scorso 7 gennaio. Ma non solo: Linda è stata uno dei simboli di questi anni delle Juventus Women, la giocatrice difensiva straniera che ha realizzato più gol in Serie A (cinque), una delle quattro straniere nel suo ruolo, dalla stagione 2020/21 ad aver preso parte ad almeno tre gol in più di una singola annata di Serie A (due). E poi, in generale, una delle giocatrici più esperte viste in campo, attualmente, in Serie A.

Esperta, ma sempre entusiasta: Linda ha infatti deciso di intraprendere una nuova avventura calcistica, e noi non possiamo che salutarla con un sorriso e augurarle tutto il meglio".