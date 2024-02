Ufficiale Pomigliano Femminile, si dimette Caruso. Panchina affidata a mister Carannante

vedi letture

È con una nota ufficiale che il Pomigliano Femminile "comunica di aver preso atto delle dimissioni irrevocabili presentate dal tecnico Alessandro Caruso arrivate per sopraggiunte esigenze personali. La società lo ringrazia per il lavoro svolto evidenziandone le grandi doti umane e professionali. La panchina viene affidata a Roberto Carannante, 55enne con un buon passato da calciatore. Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2005 a Pozzuoli, poi arriva a Pomigliano nel 2007 ripetendo l’esperienza nel 2019. Altre panchine con Trivento, Campobasso, Gladiator, Puteolana, Turris, Giugliano, Savoia, Pompei, Ercolanese. Adesso ritorna in granata ma sulla panchina del Pomigliano Femminile nel momento più delicato della stagione".