Il Real Madrid potrebbe sbarcare nel calcio femminile dalla prossima stagione. A confermare le indiscrezioni che circolano da tempo in Spagna, le Merengues sono infatti uno dei pochi grandi club europei a non avere una sezione femminile, è stato il tecnico Zinedine Zidane: “Non decido io, ma presto delle decisioni verranno prese. È un’evoluzione naturale quella di avere un team femminile. - spiega il francese in un’intervista ai media spagnoli - Stiamo assistendo ultimamente ad una crescita del calcio femminile non solo in Spagna, ma anche in altri paesi, in tutto il mondo. C’è un forte sostegno ed è molto bello vedere come il movimento stia crescendo”.