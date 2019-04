Serie A femminile, la corsa salvezza: è Verona contro Bari

Non c’è solo la lotta scudetto a tenere viva la Serie A femminile a 180 minuti dal termine. Anche in chiave salvezza sono tre le squadre in lotta per i due posti che valgono la permanenza in massima serie. Si tratta delle due squadre veronesi – Hellas Verona Women e ChievoVerona Valpo – che sfidano la Pink Bari rientrata prepotentemente in gioco dopo la vittoria sull’Orobica già retrocessa nell’ultimo turno. La classifica vede il Chievo Valpo a quota 17, l’Hellas a 16 e infine le pugliesi a 14 quando in palio ci sono ancora nove punti e già al rientro in campo dopo la pausa per la Nazionale c’è in programma uno scontro diretto che potrebbe dire moltissimo.

Il 13 aprile è infatti in programma il derby di Verona dove chi vince potrebbe già festeggiare la permanenza e chi perde potrebbe vedere l’aggancio o il sorpasso da parte della Pink impegnata in casa della Roma. Una sfida non semplice, visto che le giallorosse vorranno chiudere al meglio in casa e non regaleranno nulla alle biancorosse. L’ultimo turno è però favorevole alle pugliesi che giocheranno in casa contro l’Atalanta Mozzanica, mentre le due veronesi saranno probabilmente arbitri dello Scudetto con l’Hellas impegnata in casa contro la Juventus e il Chievo Valpo sul campo del Milan.

Giornata 21

ChievoVerona Valpo-Hellas Verona

Roma-Pink Bari

Giornata 22

Hellas Verona-Juventus

Milan-Chievoverona Valpo

Pink Bari-Atalanta