Serie A femminile, una Fiorentina ferita fa visita alla Juve. Il Sassuolo può approfittarne

vedi letture

Il match più atteso della quinta giornata sarà quello che chiuderà il weekend. A Torino infatti la Juventus capolista a punteggio pieno ospiterà una Fiorentina ferita dalla sconfitta contro il Sassuolo e vogliosa di rifarsi contro le avversarie di sempre. Una gara che da sempre ha regalato gol e spettacolo che per le viola potrebbe già rappresentare un primo spartiacque stagionale: vincere significherebbe agganciare le bianconere, perdere invece potrebbe voler dire – seppur dopo appena 5 gare – dire addio ai sogni di Scudetto. La Juve ha invece l’occasione di battere l’altra grande rivale per il titolo a distanza di sei giorni dalla vittoria a San Siro e lanciarsi verso la conquista dell’ennesimo titolo.

Alle spalle della Juventus c’è il sorprendente Sassuolo, altra squadra imbattuta, che in casa contro la San Marino Academy ha una grande occasione per tenere il passo, o magari superare, della Juventus. Le Titane però vengono dalla prima vittoria stagionale e sulle ali dell’entusiasmo proveranno a giocare un brutto scherzo alle emiliane. Impegno complicato per il Milan che nella giornata di sabato andrà a far visita all’Empoli, altra rivelazione dell’inizio di stagione. La squadra di Ganz però, come la Fiorentina, non può commettere passi falsi se vuole tenere il passo delle bianconere di Guarino, ma battere questo Empoli sarà senza dubbio un compito non facile.

Sfida di grande fascino anche quella in programma all’ora di pranzo di domenica in cui si scontreranno Roma e Inter. Le giallorosse viaggiano a corrente alternata, mentre le nerazzurre sono partite male, ma hanno trovato tre punti insperati a tavolino contro il Napoli per la violazione di alcune norme da parte del club partenopeo (che valuta il ricorso). Per quanto riguarda la corsa salvezza infine le azzurre se la vedranno in casa di una Florentina San Gimignano vogliosa di riscattarsi dopo il ko in casa del San Marino. L’Hellas Verona invece andrà a caccia dei primi punti stagionali contro la Pink Bari, una gara da non fallire per le scaligere.

Sabato 10 ottobre

Florentia San Gimignano-Napoli 12:30 (TIMVISION)

Hellas Verona-Pink Bari 15:00 (TIMVISION)

Empoli-Milan 15:00 (TIMVISION)

Domenica 11 ottobre

Inter-Roma 12:30 (TIMVISION E SKY)

Sassuolo-San Marino Academy 15:00 (TIMVISION)

Juventus-Fiorentina 17:00 (TIMVISION e SKY)

Classifica: Juventus 12. Sassuolo 10, Milan 9, Fiorentina 9, Empoli 9, Roma 7, Inter 6, Florentia San Gimignano 3, Pink Bari 3, San Marino Academy 3, Napoli 0, Hellas Verona 0