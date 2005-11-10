Serie A Femminile, Napoli-Inter 0-0: le partenopee fermano in casa il volo nerazzurro
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:53Calcio femminile
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24.10.2026 17:53Calcio femminile
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© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Il programma di oggi per quanto riguarda la Serie A Femminile prosegue con Napoli-Inter. Dopo 3 vittorie consecutive, la formazione nerazzurra trova il primo pareggio venendo bloccata sullo 0-0 dalle azzurre. Domani Roma e Como 1907 possono approfittarne. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo
Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17',35' Stokic, 76' Soffia
Napoli-Inter 0-0
18.30 Juventus-Roma
Domenica 25 ottobre
12.30 Lazio-Como
15.00 Como 1907-Sassuolo
18.00 Parma-Fiorentina
Serie A femminile, la classifica
Inter 10*
Roma 9
Como 1907 9
Milan 6*
Ternana 6*
Fiorentina 4
Como 4
Napoli 4*
Juventus 3
Lazio 1
Parma 1
Sassuolo 0
* una partita in più
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