Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Paolo Lora Lamia
La 3ª giornata della Serie A Women vede tre squadre staccarsi del resto del gruppo avendo fatto bottino pieno nei primi 270 minuti. Due di queste sono Como 1907 e Roma che, nelle sfide contro Juventus e Milan, prevalgono entrambe con il punteggio di 4-2. Lariane e giallorosse vengono raggiunte poi dall'Inter che, nell'ultimo match della domenica, fa secco il Parma per 3-0. Fa rumore l'1-4 del Napoli in casa del Sassuolo, in un turno in cui sono da registrare anche l'1-1 tra Como Women e Fiorentina e il riscato 1-0 della Ternana sulla Lazio.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
Serie A Women, 3ª giornata
Sassuolo-Napoli Women 1-4
10' Giordano (N), 19', 50' e 79' Dompig (N), 67' rig Clelland (S)
Como Women-Fiorentina 1-1
30' Omarsdottir (F), 46' Bergersen (C)
Ternana Women-Lazio 1-0
50' Strode
Juventus-Como 1907 2-4
12' Moraca (C), 52' Redondo (J), 61' Wullaert (C), 69' e 76' Bonfantini (C), 88' Chiba (J)
Roma-Milan 4-2
10' e 27' Pellegrino (R), 24'rig e 29' Grimshaw (M), 66' Giugliano (R), 90+6' Greggi (R)
Inter-Parma 3-0
39' Bugeja, 57' Vilhjalmsdottir, 87' Cambiaghi
SERIE A WOMEN - CLASSIFICA
Roma 9
Como 1907 9
Inter 9
Ternana Women 6
Como Women 4
Fiorentina 4
Juventus 3
Milan 3
Napoli Women 3
Parma 1
Lazio 1
Sassuolo 0
* una gara in meno