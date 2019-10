Tavagnacco, Lugnan: "A Milano per giocare, non per fare barricate"

Il tecnico del Tavagnacco Luca Lugnan ha parlato in vista della sfida contro il Milan in programma al Brianteo: “Affronteremo una squadra non solo molto forte, ma anche molto fisica e ci sarà bisogno di struttura nelle undici che manderò in campo. Recupero anche Polli e spero di avere finalmente Ferin ai suoi livelli perché potrà darci una grande mano in avanti. - continua Lugnan come riporta il sito ufficiale del club - Sappiamo che le rossonere sono brave e non a caso sono prime in classifica. Noi abbiamo preparato le partita e contiamo sul fatto che loro potrebbero darci per già battute, ma non saremo una preda facile e andremo a Milano per giocare non per fare barricate. Per tenere testa a questo Milan dovremo sbagliare il meno possibile”.