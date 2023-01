ufficiale Parma Femminile, dopo Arcangeli ecco Brscic. Arriva in prestito dalla Juve

vedi letture

Dopo Arcangeli arriva anche il secondo colpo italiano del Parma Femminile in questa finestra di mercato. Dalla Juventus arriva infatti in prestito Margherita Brscic, difensore centrale classe 2001 che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Genoa Women in Serie B. Questa la nota dei ducali:

"Parma Calcio comunica il trasferimento in ingresso, per la propria Prima Squadra Femminile, a titolo temporaneo dalla Juventus, della calciatrice Margherita Brscic (Aosta, 29.09.2001), difensore, che indosserà la maglia numero 44".