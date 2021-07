ufficiale Fiorentina femminile, saluta la Clelland: "Me ne vado senza le C e con molte più H"

Dopo tre anni le strade della Fiorentina femminile e dell’attaccante scozzese Lana Clelland si separano. Ad annunciarlo è lo stesso club viola con un post sui propri canali social. “Per sempre il nostro leone di Scozia! Grazie Lana per questi anni insieme e buona fortuna per la tua prossima avventura!”.

Sempre via, social, questa volta Instagram arriva il messaggio di saluto della calciatrice scozzese al club e alla città di Firenze:

“Cara Firenze,

Hai accolto me e la mia famiglia come Fiorentini dal primo giorno che sono arrivata e te ne sono grata.

In questi anni ho passato i momenti più belli ma anche più difficili della mia vita e della mia carriera! Ho aiutato a portare a Firenze quel trofeo che mancava e di cui sono orgogliosa. Ho segnato tanti gol con la maglia viola e ciò mi rende felice ma anche tanto triste sapendo che avrei voluto e potuto fare ancora di più!

È arrivato il momento di allontanarmi, di volare e di ritrovare quell sorriso che lo sapete anche voi, qua manca da un po'. Vorrei che sapeste tutti che ogni volta che ho indossato la maglia viola ho dato 200% di me stessa, per onorare il giglio sul petto sempre e spero di avervi resi orgogliosi di me.

Sono molto dispiaciuta di non aver avuto la possibilità di salutare voi tifosi per l’ultima volta o sentire ancora quel coro bellissimo che potete cantare solo voi! Non si parla poi mai abbastanza delle persone dietro, le facce che voi non vedete mai... loro sono le persone più incredibili che potete mai immaginare e quelle sono le persone che mi mancheranno di più.

Sono arrivata a Firenze da scozzese e me ne vado da fiorentina.. Senza le C e con molte più H ! 100% innamorata di una città meravigliosa, con i cittadini ancora più stupendi! Per essere di Firenze vanto e gloria”