USA, la Challenge Cup perde una delle sue stelle. Rapinoe rinuncia per paura del Covid-19

Il campionato femminile negli USA in questa stagione si giocherà in un formato totalmente inedito ribattezzato Challenge Cup, ma perde una delle sue stelle. Si tratta di Megan Rapinoe dell'OL Reing che non parteciperà al torneo per paura del Coronavirus. Lo ha rivelato il tecnico della squadra Farid Benstiti a Le Progres: “ È un peccato, comprendo le sue motivazioni, ma sono deluso e frustrato dal fatto che non parteciperà a questo torneo con noi. Megan è una calciatrice importante per il gruppo e avremmo potuto realizzare qualcosa di importante se fosse stata con noi. Ci mancherà molto”. Rapinoe è la prima stella a dare forfait al torneo anche se potrebbe non essere l'unica visto che la partecipazione alla Challeng Cup non è obbligatoria.