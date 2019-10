UWCL, Hegerberg da urlo: 51 reti in 49 presenze europee. Raggiunta Mittag

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante abbia saltato il Mondiale (per dissidi con la Federcalcio norvegese riguardo il trattamento riservato alle calciatrici) Ada Hegerberg vuole fortemente fare bis e conquistare anche in quest’annata il Pallone d’Oro. La norvegese con la doppietta segnata questa sera contro il Fortuna Hjorring negli ottavi d’andata della Women’s Champions League infatti ha raggiunto un mito come Anja Mittag come miglior goleador della competizione con 51 reti. Un record che Hegerberg potrebbe già migliorare nella gara di ritorno che si giocherà il 30 ottobre. A stupire è la rapidità della punta del Lione a tagliare un tale traguardo: sono infatti “appena” 49 le presenze nella massima competizione europea di Hegerberg, una media di più di una rete a partita che certifica non solo la forza della norvegese, ma anche quella di un Lione che ormai da anni domina quasi senza rivali in Europa.