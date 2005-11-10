Allegri non fa più la differenza ma sugli arbitri ha ragione. Senza Svilar e Dybala la Roma non è da scudetto. Date due acquisti a Gasp. Douvikas ha cancellato Kean. Lazio in testa: tifosi tornate tutti all’Olimpico

Napoli-Roma non ha tradito le attese. Gol, emozioni, tante storie e una sana dose di polemiche. Sono rimasto ancora una volta deluso da Allegri e da come non sia stato capace di gestire le situazioni di vantaggio. Max non fa più la differenza. I cambi sono banali e nonostante il suo gesticolare la squadra si abbassa troppo come passa in testa. Insomma, non lo segue come dovrebbe. L’emergenza infortuni sta passando in casa partenopea. Ora serve la mano dell’allenatore, lo ricordo, uno dei più pagati della Serie A. Non so come si potrà sviluppare il rapporto tra Allegri e De Laurentiis. Ma o Max torna Max oppure vedo inevitabile il divorzio a fine stagione. Nel frattempo ci godiamo in casa Napoli le prodezze di un Mc Tominay che sembra tornato addirittura più+ forte di prima e il De Bruyne regista. Una soluzione che può funzionare. Tornando ad Allegri ha ragione a lamentarsi per l’espulsione. Orsato dovrebbe spiegare il perché di quel cartellino rosso. Il tecnico partenopeo però non vada a cercare fantasmi ovunque. E rifletta sul suo lavoro.

Dall’altra parte della barricata c’è un Gasp che sta tirando fuori il meglio da tutto quello che ha a disposizione. Certo, il tecnico giallorosso non può trasformare Gollini in Svilar o Castro in Dybala. Senza le sue due stelle la Roma non è da scudetto.

Ecco perché se la proprietà giallorossa ha voglia di duellare con l’Inter servono rinforzi di qualità. In attacco e in mezzo al campo. A differenza di Allegri il Gasp ha un fuoco dentro impressionante. E la squadra lo segue quasi fosse telecomandata. Parlando di mercato c’è da fare un applauso a scena aperta ai manager della Roma che in estate hanno pescato Leonardo Balerdi dal Marsiglia. La doppietta messa a segno al Maradona è l’ultimo atto di un percorso più che positivi. Non serve spendere la luna per portare a casa talenti di valore.

In questo senso mi chiedo cosa pensi veramente Fabregas dell’operazione Kean. Per il momento il Como senza avere risposte positiva da Moise. Credo che se la società lariana non avesse avuto l’assoluta necessità di comprare giocatori italiani Fabregas avrebbe cercato altrove. Intanto si gode Douvikas, un bomber che fa la differenza in Serie A e anche in Champions. Nelle gerarchie del Como il buon Kean è stato azzerato dall’attaccante greco. Potrebbe durare solo un anno l’avventura di Kean sul lago.

Chiudo con la Lazio, capolista per una notte. E’ proprio vero che le vie del calcio sono infinite. Ma non c’è niente di miracoloso nei risultati che Gattuso. Ci sono idee tattiche, un grande gruppo e la svoglia di sorprendere tutto e tutti. Credo che sia arrivato il momento per i tifosi biancocelesti di tornare all’Olimpico. Magari ignorando Lotito ma dando un’ulteriore spinta a un gruppo, allenatore compreso, che merita l’amore e la presenza del suo popolo.