Luca Calamai
Punto di riferimento del network TMW ed editorialista di TuttoMercatoWeb.com, per oltre trent’anni è stato tra le firme di riferimento de La Gazzetta dello Sport, di cui è stato anche vicedirettore. Esperto delle vicende della Fiorentina, è opinionista di Radio FirenzeViola e presenza frequente in radio e TV sportive.
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