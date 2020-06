Juventus al lavoro per Zaniolo e Under. Per Kumbulla l’Inter resta in vantaggio. Chiesa solo se dovesse partire Lautaro Martinez. Il Napoli su Tsimikas e Karbownik

vedi letture

La Juventus è alla ricerca di un attaccante esterno di grande qualità. Complicatissima la strada che porta a Federico Chiesa, la cui valutazione è sui 70 milioni di euro, i bianconeri sono tornati a valutare l’ipotesi Zaniolo. Anche in questo caso la trattativa è molto difficile. La Juventus vuole provare a convincere la Roma inserendo contropartite tecniche. La situazione economica in casa giallorossa non è delle più rosee e il club potrebbe essere costretto a cedere uno dei suoi gioielli: Zaniolo appunto e Pellegrini. Quest’ultimo peraltro ha anche una clausola rescissoria di 30 milioni di euro pagabile in due rate. A oggi non ci sono margini ma se ci sarà qualche spiraglio i bianconeri su Zaniolo si faranno trovare pronti. Un altro giocatore che la Juventus sta valutando è sicuramente Under, la Roma però vuole tanti soldi. Negli ultimi tempi è cresciuto sempre più l’interesse anche per Castrovilli, ma il centrocampista viola non è sul mercato. Nonostante l’inserimento della Juventus, su Kumbulla resta in vantaggio l’Inter. I nerazzurri sono da tempo sul difensore e stanno parlando con il Verona per trovare un accordo. La valutazione è superiore ai 30 milioni di euro, l’Inter sta cercando di abbassare la richiesta magari grazie a qualche giocatore gradito al club gialloblù. Per agevolare ulteriormente il Verona, i nerazzurri potrebbero anche decidere di acquistare Kumbulla e magari lasciarlo in prestito ancora un anno alla corte di Juric. Marotta nei giorni scorsi ha spiegato molto bene anche quali saranno i punti centrali del mercato. L’Inter è ora davanti a tutti per Tonali. È chiaro che la cessione di Icardi ha permesso di accumulare un tesoretto che potrebbe essere speso per arrivare al centrocampista del Brescia con una formula magari di un prestito biennale e obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Diverso il discorso su Chiesa che diventerebbe un’ipotesi concreta solo se partisse Lautaro Martínez ma non ai 70 milioni di euro chiesti dalla Fiorentina. Il Napoli infine è alla ricerca anche di un esterno a sinistra considerato il possibile addio di Ghoulam. Due i profili monitorati dal club azzurro: Tsimikas dell’Olympiakos e Karbownik del Legia Varsavia.