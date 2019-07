Napoli, tutte le mosse: James Rodriguez, Lozano, Icardi e Pépé. Verdi ai saluti: è sfida Samp-Toro. Demiral e Correa, il Milan prova ad accelerare, anche se le richieste di Juventus e Atletico Madrid sono alte. Fiorentina, ecco gli obiettivi

L’affare James Rodriguez è diventato complicatissimo. Il Napoli era convinto di poter intraprendere la strada del prestito con diritto di riscatto e in un primo momento sembrava che Florentino Perez avesse aperto a questa possibilità, grazie anche al lavoro di Jorge Mendes. Il si di James ad Ancelotti e l’accordo economico con lui sembrava poter indirizzare positivamente la trattativa. Poi però la differente valutazione del prezzo ha un po’ irrigidito le parti. Il Real chiedeva la stessa cifra con cui aveva gestito l’operazione con il Bayern Monaco, il Napoli meno. E qui la situazione è andata avanti per un po’ di tempo. Ognuno ad aspettare la mossa dell’altro. In questa empasse ha fatto capolino l’Atletico Madrid senza però affondare il colpo. Presto il futuro di James sarà più chiaro. Se l’attaccante colombiano non dovesse arrivare più, il Napoli a quel punto avrebbe tre strade da percorrere. La prima è tornare su Lozano, obiettivo concreto e su cui Giuntoli sta lavorando da tempo anche sotto traccia. La punta messicana costa 50 milioni di euro. Ad Ancelotti piace molto ed è un giocatore in grado di fare la differenza. Rispetto ad James anche la questione ingaggio è decisamente più sostenibile. Il Napoli però deve fare in fretta perché poi il Psv in caso di partenza di Lozano dovrebbe trovare anche un sostituto. L’altra via, decisamente più difficile, porta a Icardi. Maurito è ormai definitivamente fuori dal progetto Inter ed è in attesa di capire la sua possibile destinazione. La Juventus rimane l’opzione più plausibile ma il Napoli potrebbe lanciare l’assalto con un’offerta sui 50 milioni di euro. A De Laurentiis l’idea stuzzica ma in questo momento non è facile metterla in pratica. C’è anche un’altra ipotesi ed è quella di Pépé del Lille. Il club francese lo valuta 70 milioni di euro ma il Napoli potrebbe cercare di abbassare le richieste inserendo nell’operazione Ounas. La prossima settimana sarà decisiva per Verdi. Al momento la Samp è in vantaggio ma non è da escludere un rilancio del Torino. Infine il Milan. Maldini e Boban hanno fatto il punto della situazione. L’obiettivo è rafforzare ancora i 3 reparti. Per la difesa, Demiral sta diventando un’ipotesi concreta anche se non sarà semplice trovare un accordo con la Juventus, il centrale turco è considerato una pedina ideale per rafforzare la difesa dopo la bella stagione con il Sassuolo. Il Milan vuole accelerare su Correa dell’Atletico Madrid, ma per acquistarlo serve una super offerta. È necessaria anche qualche cessione. André Silva e Cutrone sono in partenza. Per il primo c’è forte il Monaco. Comincia a muoversi anche il mercato della Fiorentina. Tanti gli obiettivi dei viola. Quello più vicino è Lirola del Sassuolo, ma per la difesa c’è da tenere presente anche Bonifazi. In attacco piace Balotelli, il grande problema al momento rimane l’ingaggio.