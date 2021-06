Altobelli sull'episodio di Celik: "Mi chiedo cosa facciano gli uomini al VAR"

Alessandro Altobelli, ex attaccante azzurro e campione del Mondo del 1982, ospite negli studi Rai ha commentato così la vittoria dell'Italia all'esordio contro la Turchia: “Faccio fatica a trovare un migliore in campo perché mi è piaciuta tantissimo tutta la squadra. Se devo dire un nome dico Jorginho perché è l'uomo che decide quando bisogna attaccare, difendere o pressare. Sa rendersi sempre utile. La Turchia è stata poco fisica questa sera, non si è mai vista venendo schiacciata da una grande Italia. - continua Altobelli parlando degli episodi dubbi - Io non capisco cosa facciano gli uomini al VAR secondo me stasera c'erano due rigori. Secondo me continuano a cambiare per dare all'arbitro maggiore possibilità di scelta. Negli scorsi anni in Italia abbiamo visto dare tantissimi rigori anche abbastanza dubbi, mentre all'estero si ragioina in maniera diversa e penso che si voglia andare verso il secondo metro di giudizio"