Come si ferma Lukaku? Girelli: "Chiudere subito i rifornimenti, l'aspetto psicologico conta"

Mancano pochi minuti a Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020 di scena all'Allianz Arena di Monaco. "Come si ferma Lukaku? Da attaccante mi innervosisco quando non mi arrivano i palloni - sottolinea dagli studi di Sky l'attaccante dell'Italia femminile Cristiana Girelli -. Dunque provare a chiudere fin da subito i rifornimenti per Lukaku, sfruttando l'aspetto psicologico. Non dimentichiamoci però che il Belgio ha tante altre armi per fare male".