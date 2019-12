© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'ultima gara contro l'Ungheria, il Galles si giocherà la qualificazione all'Europeo 2020 e Aaron Ramsey spera di riuscire a conquistarla per la seconda volta consecutiva: "Significherebbe molto qualificarci di nuovo dopo esserci persi la Coppa del Mondo, il che è stato molto deludente. Abbiamo avuto la migliore esperienza di sempre all'Europeo e vogliamo rivivere qualcosa del genere. Abbiamo molti volti nuovi che non hanno provato queste sensazioni, quindi per loro sarebbe fantastico".