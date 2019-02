14° pari per il Valencia, Marcelino: "Palla lenta se giochi di pomeriggio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è facile per nessuno in casa Valencia digerire il 14° pareggio in campionato, ma la motivazione trovata da Marcelino Garcia Toral per giustificare lo 0-0 con l'Espanyol ha già fatto il giro del web. "Quella con l'Espanyol è stata la nostra decima partita alle 16.15 quest'anno. Se giochi la notte il pallone va più veloce, ma a noi non toccano mai gare serali. Il campo diventa lento, ormai il calcio dipende dagli orari televisivi. Non voglio cercare alibi in ogni caso, ma non posso chiedere di più ai miei ragazzi. Manca solo il gol", le curiose dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico spagnolo.