ufficiale Villarreal, Pacheta esonerato dopo una vittoria. Già scelto il sostituto

Il Villarreal ha annunciato l'esonero dell'allenatore José Rojo Martín, meglio noto come Pacheta. Per l'ex tecnico del Real Valladolid, ingaggiato solo la scorsa estate dal sottomarino giallo, è arrivata la notizia dell'esonero all'indomani della vittoria contro il Maccabi Haifa in Europa League. Per Pacheta, decisivo lo scarso rendimento in Liga: solo 12 punti conquistati nelle prime 12 partite e 13esimo posto in classifica.

Ancora non annunciato il nome del suo sostituto, ma in Spagna non hanno dubbi: a Pacheta subentrerà Marcelino García Toral (nella foto), allenatore reduce dall'avventura in Francia alla guida dell'Olympique Marsiglia.