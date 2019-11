Dopo Paris Saint-Germain, Tottenham e Barcellona un altro club si iscrive alla corsa per André Onana, portiere dell’Ajax che già in estate sembrava in procinto di salutare il club olandese. Si tratta, secondo quanto riporta The Guardian, del Manchester United che si guarda attorno in casa di addio di David de Gea. I Lancieri valutano il proprio estremo difensore circa 50 milioni di euro.