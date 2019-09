Fonte: lalaziosiamonoi.it

Thomas Strakosha, ha parlato in conferenza stampa a margine delle partite dell'Albania contro Francia e Islanda: "Queste due partite ci diranno se saremo ancora in corsa per la qualificazione o no. Sappiamo tutti quanto saranno importanti e dovremo essere positivi. Ci dobbiamo allenare bene e vedere poi cosa succederà. Abbiamo le qualità per fare risultato e abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte. Solo tutti insieme possiamo fare qualcosa di buono. La concorrenza con Berisha? Spetta all’allenatore decidere chi giocherà. La concorrenza con Berisha è positiva, lo conosco da 6 anni. Nella Nazionale non importa chi gioca, ma conta soltanto vincere. Io mi sento bene e sono pronto, per fortuna sono arrivato in tempo questa volta. Conosco mister Reja dal primo anno in cui ero alla Lazio. Con noi è molto positivo ed è importante. Toccherà a lui decidere chi scenderà in campo".