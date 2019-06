Anderlecht, Kompany è giocatore-allenatore: "Occasione irrinunciabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non sono qui per arrivare secondo". Giocatore ma pure allenatore. Inizia la nuova vita di Vincent Kompany che sarà leade difensivo ma pure guida tecnica dell'Anderlecht. Si è presentato oggi in conferenza stampa in casa biancomalva, lui che è stato capitano del Manchester City dove ha giocato per undici anni consecutivi. "Era una chance troppo importante, era il tempo giusto per prendere questa decisione. Non sarei tornato solo da giocatore ma così, da giocatore-allenatore, era irrinunciabile".