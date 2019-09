© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il gol di André Silva vale la vittoria esterna dell'Eintracht Francoforte, 2-1 in casa dell'Union Berlino. Gli ospiti si erano portati in vantaggio al 48' con Bas Dost, per poi raddoppiare al 62' grazie alla rete dell'ex Milan, alla seconda marcatura consecutiva in Bundesliga dopo quella al Borussia Dortmund. Con questo risultato, la squadra di Adolf Hütter sale a 10 punti in classifica, che valgono il momentaneo settimo posto dietro al Mönchengladbach (pari punti). L'Union Berlino resta fermo a 4, con una sola lunghezza di vantaggio sul Colonia terzultimo.

Il programma completo del 6° turno di Bundesliga

Venerdì ore 20.30

Union Berlino-Eintracht Francoforte 1-2

Sabato ore 15.30

Augsburg-Bayer Leverkusen

Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach

Mainz-Wolfsburg

Paderborn-Bayern Monaco

RB Lipsia-Schalke 04

ore 18.30

Borussia Dortmund-Werder Brema

Fortuna Dusseldorf-Friburgo