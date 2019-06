Arsenal, Lucas Vazquez è il profilo ideale per i gunners

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Arsenal potrebbe tentare l'offensiva per Lucas Vazquez (27). Il club londinese potrebbe convincere l'attaccante del Real Madrid, in cerca di minuti per l'Europeo. In questa stagione ha collezionato 31 presenze con la maglia dei blancos, ma spesso partendo dalla panchina. A riportarlo il Mundo Deportivo.