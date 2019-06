Arsenal, offerta per Saliba: può restare un anno al Saint-Etienne

© foto di Imago/Image Sport

Offerta dell'Arsenal per William Saliba. Secondo quanto riporta RMC Sport, i Gunners avrebbero messo sul piatto ben 30 milioni di euro per convincere il Saint-Etienne a lasciare andare il centrale classe 2001. Il club francese, dal canto suo, vorrebbe tenere il suo giovane talento in prestito per almeno un'altra stagione.