Arsenal, Sanllehi dopo la partenza di Ramsey: "Idee chiare per sostituirlo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il direttore generale dell'Arsenal Raul Sanllehi, ha parlato in conferenza dei possibili acquisti in sostituzione dei giocatori che hanno lasciato il club come Welbeck, Ramsey e Cech: "Quello che posso dirvi è che abbiamo chiaro cosa stiamo cercando e che siamo pienamente in sintonia con l'allenatore. Siamo già molto attivi sul mercato e abbiamo già avviato diversi contatti. Sta andando tutto bene anche perché il nostro nome nel mondo ha un valore assolutamente di primo piano. Credo che stiamo lavorando bene per ottenere il massimo dalle trattative e costruire una squadra per raggiungere i nostri obiettivi".