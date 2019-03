© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sono cresciuto con due miti: Xavi e Andres Iniesta". Due modelli di cui sta ricalcando le orme, Arthur Melo, rivelazione brasiliana del centrocampo del Barcellona. Che in una lunga intervista a GloboEsporte parla anche di questo. "Essere paragonato a loro è gratificante, mi fa guardare indietro e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. Penso davvero che il mio stile di gioco sia più simile a quello di Xavi ma non sto certo dicendo che io sia lui... Neymar? E' uno di quelli che devo ringraziare di più: conoscevo il calciatore, non l'uomo e non è uno che mette il suo ego davanti agli altri. Anzi. Da capitano, ci fa sentire a nostro agio, ha a cuore il nostro benessere: ho con lui grandi affinità e siamo davvero ottimi amici. Messi? Pensavo fosse il migliore del mondo già prima di conoscerlo e chiunque capisca davvero di calcio vede le differenze. Nel primo allenamento fatto insieme gli ho visto fare cose incredibili, al secondo mi pareva addirittura migliorato... E' un privilegio essere accanto a lui ogni giorno".