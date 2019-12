Atletico, Diego Costa chiave per arrivare a Timo Werner

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha un nome e un cognome l'obiettivo per l'attacco dell'Atletico Madrid: Timo Werner. Secondo quanto riportato da Cadena Cope i Colchonerso tenteranno l'assalto al centravanti del Lipsia già in inverno qualora riuscisse a vendere Diego Costa. Se l'attaccante ex Chelsea decidesse di rimanere al Wanda Metropolitano fino al termine della stagione allora l'assalto a Werner verrebbe spostato alla prossima estate.