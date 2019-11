© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Atletico Madrid, Felipe, ha parlato a Marca al termine della sconfitta subita contro la Juventus in Champions League: "Volevamo vincere e abbiamo giocato una buona partita. Indipendentemente da come giochiamo, ciò che ci manca è il gol. La sconfitta non ha un unico responsabile, siamo tutti responsabili quando scendiamo in campo. Serve calma e maggiore cura per i dettagli: dobbiamo continuare a lavorare perché siamo in crescita. Dopo questo ko vogliamo vincere ancora di più e lavoreremo duro per ottenere una vittoria al più presto".