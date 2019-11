© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da AS il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha chiesto ai vertici del club l'acquisto di una punta in vista del mercato di gennaio. Rodrigo Moreno Machado, di proprietà del Valencia, è la prima opzione presa in considerazione, con Diego Costa sempre più vicino all'addio per recarsi in Cina.