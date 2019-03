© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Austria e Polonia, gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2020, che vede in campo tanti giocatori della nostra Serie A, come Szczesny, Bereszynski, Zielinski e Milik, tutti negli ospiti. Tanti però gli "italiani" non schierati dalla formazione polacca: spicca Piatek, ma in panchina ci sono anche Skorupski, Reca, Linetty e Cionek.

AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; Wober, Hintegger, Dragovic, Lainer; Grillitsch, Baumgartlinger; Alaba, Sabitzer, Lazaro; Arnautovic.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Grosicki, Krychowiak, Klich, Zielinski; Milik, Lewandowski.