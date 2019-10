B. Dortmund, si guarda già al dopo-Sancho: Ferran Torres o Dilrosun

Il Borussia Dortmund studia già il post-Sancho. Qualora dovesse arrivare infatti un'offerta irrinunciabile per il talento classe 2000, i gialloneri non potrebbero certo farsi trovare impreparati. Gli obiettivi? Ferran Torres del Valencia (già obiettivo della Juventus) e Javairo Dilrosun dell'Hertha Berlino. Due piste sicuramente interessanti per l'estate che verrà, come riporta Sport Bild.