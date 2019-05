© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' già ai titoli di coda l'avventura di Ryan Babel al Fulham. L'olandese, retrocesso in Championship coi Cottagers, si accaserà presto altrove. Non mancano le pretendenti: ci sarebbe, spiega Hurriyet, già in ponte una trattativa tra il giocatore e il Galatasaray per l'estate. babel, in Turchia, ha già giocato al Besiktas.