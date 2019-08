© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United lavora per blindare Eric Bailly. Il difensore ivoriano, ex obiettivo del Milan, è attualmente ai box, ma i Red Devils pensano comunque al rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Il classe '94 dovrebbe rientrare a gennaio 2020 dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso luglio. Lo riporta il Sun.