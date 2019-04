© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato del Real Madrid riportate da El Chiringuito. In particolare il programma da sempre vicino ai Blancos parla di tre cessioni oraticamente certe in estate: una è quella di Gareth Bale, notizia di cui si parla oramai da tanto tempo con la Premier come destino più probabile. Il Real però dirà quasi certamente addio anche a Isco, nonostante il ritorno di Zidane. Il suo comportamento durante la gestione Solari, infatti, non è piaciuta affatto ai dirigenti del club. Chiusura con Lucas Vazquez, esterno d'attacco che potrebbe salutare per completare il processo di cambiamento della rosa di Zizou.