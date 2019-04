Barça a un passo dal titolo, Amor: "Nessuno è rilassato, c'è il Liverpool"

Guillermo Amor, dirigente del Barcellona, ha parlato così a beIN Sports del 26° titolo in Liga ormai imminente per i blaugrana: "La cosa importante è vincere il campionato, non importa quando. Se succederà già stasera avremo più giorni per preparare la semifinale di Champions col Liverpool. Abbiamo ottime sensazioni, tutta la squadra sta lavorando bene e non vedo nessuno rilassato". Messi e compagni potrebbero festeggiare la vittoria della Liga già stasera in caso di sconfitta dell'Atletico Madrid contro il Valencia.