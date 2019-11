© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona non vuole farsi scappare nessuna promessa del panorama europeo. Secondo Mundo Deportivo, l'ultimo nome entrato nel mirino blaugrana Calvin Stengs (20) dell'AZ Alkmaar. Convocato dall'Olanda, il giocatore sta sorprendendo nel corso di questa stagione, tanto che i catalani manderanno un osservatore per monitorarne da vicino le prestazioni in nazionale.