Barça, Piqué: "Col Liverpool influenzati dalla rimonta subita con la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Qualcuno è stato influenzato dalla rimonta che abbiamo subito a Roma. Dopo il primo gol inconsciamente abbiamo pensato a quello. Era tutto così simile. Ci hanno pressato bene e molto, poi Anfield ha fatto il resto. Non siamo stati all'altezza e a volte succede. È stato difficile recuperare emotivamente perché i giorni passavano e pensavamo a quella sconfitta. È un ricordo che resterà nel tempo, ma dobbiamo guardare avanti". Così il difensore del Barcellona Piqué, sulle pagine de El Pais, in merito all'eliminazione, con la secondo rimonta in due anni, in Champions League, contro il Liverpool.