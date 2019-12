© foto di J.M.Colomo

Saranno addirittura 1000 gli agenti operativi durante il prossimo Barcellona-Real Madrid. A sostenerlo è l'emittente radiofonica RAC 1, secondo la quale saranno disposti due cordoni di sicurezza intorno al Camp Nou per garantire il regolare svolgimento del Clásico in programma mercoledì 18 dicembre. Proprio e non a caso nello stesso giorno, è prevista infatti una manifestazione degli indipendentisti catalani che in queste ultime ore ha rischiato di far posticipare ancora il tanto atteso appuntamento calcistico per paura di nuovi incidenti.