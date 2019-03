Barça, regalo speciale per Messi: un iPhone da quattromila euro

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ultimo regalo ricevuto da Leo Messi è un telefono da quattromila euro. L'azienda iDesign Gold ha recapitato al numero 10 del Barcellona e dell'Argentina un iPhone XS Max ricoperto d'oro a 24 carati, che nella versione normale vale 1.400 dollari ma in questa personalizzata per Leo vale il triplo. Quello che utilizza Messi ha incisi il numero 10 della sua maglia, il nome della moglie Antonella e quelle dei figli Thiago, Ciro e Mateo, oltre ai loghi del Barcellona e della Nazionale albiceleste. Oltre Messi, in casa Barça anche Ivan Rakitic e Arturo Vidal hanno ricevuto i loro telefoni personalizzati.