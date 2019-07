© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona ha esercitato l'opzione di riacquisto per Marc Cucurella, ma il giovane terzino sinistro potrebbe lasciare nuovamente la città principale della Catalogna: secondo Marca, i blaugrana sarebbero in trattativa con il Getafe per la cessione in prestito del giocatore, che avrebbe dato il proprio assenso all'operazione.