© foto di J.M.Colomo

Il Barcellona fa ricorso per il cartellino giallo comminato a Leo Messi nel match disputato sabato scorso contro il Celta Vigo. L'ammonizione è arrivata al 39 'per un fallo su Pape Cheikh; un'irregolarità che in realtà non sembra esserci, come puntano a dimostrare i legali dei blaugrana, perché Messi tocca prima la palla e poi il giocatore avversario. La punizione seguente, tra l'altro, ha portato al momentaneo pareggio di Olaza. I catalani hanno già inviato il dossier con le immagini video, mercoledì si conoscerà l'esito. Quello sventolato dall'arbitro Fernandez è il primo giallo subito da Messi in stagione.